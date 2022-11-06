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Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Halk arasında Elham duası olarak bilinen Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olarak İslam'da büyük bir öneme sahip. Peki, Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:35
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Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresinin anlamı ve fazileti nedir?
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Fatiha suresi Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Başlangıç anlamını taşıyan Fatiha suresi, halk arasında Elham duası olarak da biliniyor. Fatiha suresinde Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, Fatiha suresinde ifade ediliyor. Pek çok kişi de Fatiha suresinin meal ve okunuşunu merak ediyor.

Yazımızda sizler için Fatiha suresinin anlamı, tefsiri, fazileti ve Fatiha suresi Türkçe okunuşuna yer verdik. Peki, Fatiha Suresinin anlamı ve fazileti nedir? Fatiha Suresi nasıl okunur?

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

‘’Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.’’

FATİHA SURESİ ANLAMI NEDİR?

‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.’’

FATİHA SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Fatiha Suresi, Kur'an’ın iniş nedenini, içerisindeki bilgilerin ve hükümleri özet biçiminde ihtiva ediyor. Fatiha Suresinin konusu, Kur'an’ın ne için gönderildiğinde dair bilgiler vermenin yanı sıra, insanların yapıp yapmamaları gereken hususlar üzerinde duruluyor.

FATİHA SURESİNİN ÖNEMİ

Fatiha Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Açılış suresi olarak bilinen Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özeti niteliğini taşıdığından çok önemlidir.

Fatiha 'Başlamak ve Açmak' manalarında kullanılır. Allah'a en edilecek en güzel dua manalarına gelir.

FATİHA SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Fatiha Suresi, ister ev içerisinde ister ev dışında ezbere abdestsiz okunabilir. Belli haram bölgeler dışında, istenilen yerde okunabilir. Ancak faziletinin fazla olması ve daha hayırlı olması nedeniyle, ilim sahibi kimseler tarafından abdest alındıktan sonra okunması daha uygun görülmüştür.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekir.

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