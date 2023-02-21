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Fatiha suresi ne anlama geliyor? Fatiha suresinin Türkçesi nedir?

İşte Kur'an-ı Kerim'im ilk suresi olan Fatiha suresinin anlamı ve Türkçe okunuşu....

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:23
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Fatiha suresinin Türkçesi nedir. Fatiha suresi ne anlama geliyor

Fatiha suresi ne anlama geliyor? Fatiha suresinin Türkçesi nedir?
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7 ayetten oluşan Fatiha suresinin Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu yüzden de sureye açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir.

Diğer adları ise şöyledir:

Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz".

Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük duadır.

Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Fâtiha suresi, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

FATİHA SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

3- O Rahmân ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah'ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o

sapmışların yoluna değil.

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