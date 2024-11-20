‘Fatih’in artış trendi sürüyor

Haftanın dizisi: TRT 1’de ekrana gelen ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, son günlerdeki yükselişini sürdürüyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, reytinglerdeki artış trendini sürdürerek 5.59 reytingle haftanın en çok izlenen dizilerinin yer aldığı ‘Top 10’ listesine tekrar giriş yaptı.

Dizi, reyting yükselişinin yanı sıra sosyal medyanın da gündemine oturmaya başladı.

Zorlu ve tehlikeli macera

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Haftanın filmi: Yönetmenliğini Emrah Aguş’un yaptığı, senaryosunu Dinar Kahveci’nin kaleme aldığı ‘Baba Beni Güldürsene’ filminin kadrosunda Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar, Ali Semi Sefil, Arven Beren, Merve Sevi, Levent Özdilek gibi isimler yer alıyor.

8 Kasım’da vizyona giren komedi filmi, kızı Ayşenaz ile eğlenceli vakit geçirmek isteyen Murat’ın zorlu ve tehlikeli macerasını anlatıyor.

Dinlerken mest edecek albüm

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Haftanın albümü: TRT repertuarında yüzü aşkın bestesi bulunan sanatçı ve bestekâr Cahit Deniz’in eserlerinden oluşan ‘Cahit Deniz Besteleri’, Ahenk Müzik etiketiyle yayınlandı.

Mine Geçili’nin eşsiz yorumuyla hayat bulan ‘Bir Gün Seni de Ağlatırlar’, ‘Bir Şehir ki Baştanbaşa Seninle Bezenmiş’, ‘Bu Akşam Başım Darda’, ‘Sensiz Ağladım’, ‘Vurgun Yemeyegör Aşk Denizinde’ eserlerinden oluşan 5 şarkılık albümün aranjörlüğünü Burak Özbilen yapmış. Sanat müziği tutkunları için harika bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Zorluklarla başa çıkma rehberi

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Haftanın kitabı: Yazar Demet Işıl’ın yeni kitabı ‘Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kanserle olan mücadelesini, bir boşanmanın getirdiği duygusal süreçleri ve kendine yeniden tutunma yolculuğunu anlatan Demet Işıl, okurlarına eldeki malzemelerle mutluluğun yollarını keşfetme fırsatı sunarak hayatın beklenmedik zorluklarıyla başa çıkma konusunda okuyucularına ilham veriyor.

Yaşamın kaçınılmaz değişimlerine karşı hazırlıksız yakalanan her bireyin kendine dair bir şeyler bulabileceği bu kitap, içsel gücü keşfetmek ve kendiyle barışmak isteyen okurlar için güçlü bir rehber niteliği taşıyor.