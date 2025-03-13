‘Fatih’in başarısı tesadüf değil

TRT 1’in ikinci sezonuyla ekrana gelen dizisi ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’, sezona pek iyi başlamasa da haftalar ilerledikçe reytinglerde yukarıya doğru bir tırmanışa geçti.

Dizi, önceki akşam ekrana gelen 38. bölümüyle Total’de aldığı 4.51 reytingle 5., AB’de aldığı 5.09 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 5.44 reytingle yine 3. sırada yer aldı. Dizi, bu hafta her ne kadar tüm kategorilerde düşüş yaşasa da sezon sonunu rahatlıkla görebileceğinin sinyallerini veriyor. Şu an için net bir şey yok ama belki üçüncü sezon sürprizi de olabilir. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği dizinin son bölümünün son sahnesi bile 1 bölüm için diziye ne kadar emek verildiğini gösteriyor. Kostümünden dekoruna, oyuncularından konusuna kadar ince ince işlenip ekrana taşınması kolay iş değil. ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’nın, ‘Fatih’ dönemini konu alan dizilerden en uzun ömürlü olması ise hiç tesadüf değil. Bu tamamen, verilen emeğin karşılığının alınmasıdır.

Dizinin başarısını, sadece son yıllarda tarihî dizilere olan ilgiye bağlamak, haksızlık olur. Bu, doğru senaryonun doğru kişilerle doğru zamanda buluşmasının başarısıdır.

Lesli Karavil yine kahkahaya boğacak

Komedi sahnelerinin sevilen ismi Lesli Karavil, yepyeni interaktif oyunu ‘Mazeretim Var’ ile baharı muhteşem gösterilerle karşılayacak.

Enerjisi ve özgün mizah anlayışıyla dolu eğlenceli performanslarını sevenleri için sergileyecek komedyen, izleyicileri günlük hayatın bahaneleriyle yüzleştirirken seyirciler de keyifli senaryolarda yer alacak.

Kahkahanın yükselen sesi Lesli Karavil; 16 Mart, 5 Nisan ve 10 Mayıs’ta DasDas Sahnesi’nde, 9 Nisan’da da Komedi Kulüp by Brothers Sahnesi’nde stand-up performansıyla izleyicilerle buluşacak.

Zeynep Casalini’den ‘Uzak Selamlar’

Türk Pop Müziği’nin güçlü kadın vokallerinden Zeynep Casalini, yeni şarkısı ‘Uzak Selamlar’ı Zeynep Casalini etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait şarkının düzenlemesini Nail Evrim Doğ yapmış. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Ali Rıza Şahenk oturuyor. Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Uzak Selamlar’, tüm insanlık adına kocaman bir çığlık atıyor ve hayatın âdeta kalbine vuruyor. Şarkı, yitirdiğimiz tüm değerlerin, doğruların, kayıpların ardından adeta bir isyan niteliği taşıyor.

Zeynep Casalini, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.