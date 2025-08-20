Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aksaray’da Fatih Mutlu’nun bilim kurgu filmlerine benzeyen modifiye aracı trafikten men edildi. 8 bin 306 TL ceza kesilen Mutlu’nun ehliyetine el konuldu,

Otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mutlu'nun aracını trafikten menetti. Mutlu hakkında, modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Mutlu aracına ilişkin, "'Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir'" diye konuşmuştu.

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Fatih’in hayal aracı trafikten çekildi! Bilim kurgu aracına ceza

Son Haberler
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!