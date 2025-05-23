Fatih'te 2 katlı binada kısmi çökme! Depremde sağa yatmıştı

Olay, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak’ta yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle, 2 katlı metruk binada kısmi bir çökme gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların çökme esnasında duydukları sesler üzerine yaptıkları ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, özel eğitimli köpeklerle birlikte binanın enkazında arama yaptı. Ekiplerin, bina yıkıntısı altında kalan birilerinin olabileceği ihtimaline karşı titizlikle çalıştığı belirtildi.

Yıkılan binanın, 23 Nisan tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sağa doğru devrildiği öğrenildi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, olay yerinde yapılacak teknik incelemenin ardından binanın tamamen yıkılacağını açıkladı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Mahalle sakini Samet Polat, olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Normalde binamız metruk bina olduğu için zabıtamız önlemini almıştı. Geçen depremde sağa doğru devrildi. Bugün de ben evde otururken bir ses geldi. Koşarak gelip bakınca bina sağa doğru devrik olduğu için yıkılmış. Buradakiler, 'abi bina yıkılmadan bir iki kişi içeri girdi ama çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz' dedi. Ben de o zaman 112 acil ihbar hattını arayarak tüm yetkililere haber verdim. İçeride şu anda arama yapılıyor."