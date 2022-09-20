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Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in, aynı gece bir cinayet daha işlediği belirlendi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:03
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Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş

Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
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DHA - Şüphelinin arkadaşı olan Ergül Maden'i öldürdükten sonra Küçükçekmece'de yine arkadaşı olan Celal M.'yi de öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin bu olayda yanında bulunan 17 yaşındaki A.A.'ın da gözaltında olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından şüphelinin öldürdüğü kişi sayısı 3'e yükseldi. Poliste "Susma" hakkını kullanan ve ifade vermeyen Güven Güler'le birlikte gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

BİR CİNAYETİ DAHA ÇIKTI

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan ardından Fatih'te iki polisi vuran, saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler'in bir cinayeti daha ortaya çıktı. Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi. Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu Celal M.'yi de tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

SAKLANMA İSTEĞİ KABUL EDİLMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi.

Şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.

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