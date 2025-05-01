Fatih'te 3 gecekonduda yangın

Kaynak: DHA
Fatih'te 3 gecekonduda yangın

Fatih'te 3 gece konduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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