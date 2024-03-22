Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleir tarafından söndürülürken, ekiplerin incelemeleri sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangın sonrasında yaptıkları incelemeler sırasında bir kişinin cesedi ile karşılaştı ve cesedin 82 yaşındaki Abdullah Kahraman’a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Çetin Yeşilbaş, “Ben iş yerindeydim, bana da haber verdiler, yeni geldim. Bina bayağı yanıyordu, alevler çıkıyordu. Yangının ne sebepten çıktığını bilmiyorum. Gelinin dayısı vardı, o vefat etmiş” açıklamasını yaptı.

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