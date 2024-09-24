Fatih'te 7 katlı otelde yangın paniği: Müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi

Kaynak: AA
Fatih'te 7 katlı otelde yangın paniği: Müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi

İstanbul Fatih'te 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mimar Kemalettin Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar hızla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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