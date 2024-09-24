Fatih'te 7 katlı otelde yangın paniği: Müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi

Mimar Kemalettin Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar hızla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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