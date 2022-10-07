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Alevler uykusuz gece yaşattı

Fatih’te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Tedbir amaçlı yanan binanın çevresindeki apartmanlar saat 03.00'da boşaltıldı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 08:07
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Fatih'te alevler uykusuz gece yaşattı

Alevler uykusuz gece yaşattı
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İHA'nın haberine göre, yangın, Fatih İskender Paşa Mahallesi, Çelebi Hamamı Sokak’ta saat 03.00 sıralarında metruk bir binada çıktı. 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki binalar yangının sirayet etme tehlikesine karşı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan metruk binada soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri de her türlü olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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