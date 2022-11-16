Fatih'te binanın doğal gaz kutusunda patlama. 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.

Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (AA)