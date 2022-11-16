Fatih'te binanın doğal gaz kutusunda patlama. 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.