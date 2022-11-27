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  • Böyle vicdansızlık görülmedi! İçinde kedi uyurken yuvasını yumruklayarak parçaladı

Böyle vicdansızlık görülmedi! İçinde kedi uyurken yuvasını yumruklayarak parçaladı

Konya'daki köpek barınağında dehşete düşüren görüntülerin ardından İstanbul'da izleyenleri şok eden bir olay yaşandı. Fatih'te bir kişi kedilerin uyuması için mahallelinin yaptırdığı yuvayı yumruklayarak parçaladı. Şüphelinin yuvaya yumruk attığı sırada yuvada uyuyan kedi ise korkuyla kaçtı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:06
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Fatih'te bir kişi içinde kedilerin uyuduğu yuvayı yumruklayarak parçaladı. Uyuyan kedi ise korkuyla kendini dışarı attı. Böyle vicdansızlık görülmedi

Böyle vicdansızlık görülmedi! İçinde kedi uyurken yuvasını yumruklayarak parçaladı
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Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 03.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece saatlerinde sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kedilerin kalması için yaptıkları yuvayı fark etti.

Yuvaya doğru yaklaşan şüpheli sert bir şekilde yumruk atarak yuvayı parçaladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yumruk atıldığı sırada yuvada uyuyan kedi ise can havliyle kendini dışarı attı. Mahalle sakinleri ise yaşanan bu olaydan sonra besledikleri kediyi bir daha görmediklerini ifade etti.

"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ?"

Mahalle sakinlerinden Suna Koç, "Gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yaptırdığımız yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi varken yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok.

Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha önce de görmedik. Bu olayda gece 03.00'te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedi de ortada yok. Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki?

Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan.

Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikayet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor" dedi.

 

(Kaynak: DHA)

 

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Merhametli Vatandaş
27.11.2022 16:42
ALLAH , Her iki cihanda iki yakanı bir araya getirmesin inşallah 🤲  
 
Devran
27.11.2022 16:13
Toplumumuz,içimiz uyutulmasi gereken ve hatta nesli devam etmesi sakıncalı bulunan hasta kişiliklerle dolu.Bu hastaların çocukları olmamalı. Bunlardan doğan kim bilir nasıl yetişir.  
 
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