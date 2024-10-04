Fatih’te bir kızın kafasını kestikten sonra surdan atlamıştı. Başka bir kızı daha öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzun isimli kadının başını kestikten sonra surlardan aşağı atladı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis olayla ilgili dehşet bilgilere ulaştı.

Semih Çelik'in 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdü. Olay yerinden kaçan Semih Çelik ardından Fatih'e geldi. Burada da tartıştığı İkbal Uzuner isimli kadının başını kesti.

SURLARDAN ATLADI

Semih Çelik, ardından çıktığı surlardan aşağı atladı. Onlarca vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgilere göre polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı. S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.