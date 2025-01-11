Fatih'te çamaşırhaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil ile sokağa gelen kasklı 4 şüpheli, sokakta bulunan çamaşırhaneye rastgele ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Çamaşırhanede çalışan V.Ç. ve Ş.G. isimli iki kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde çalışma yaptı.

2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı aramalarda 2 silah ele geçirdi. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yaşandığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.