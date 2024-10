Fatih'te dehşet. Kadının başını kesip surlardan aşağı attı sonra intihar etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki S.Ç, İ.U isimli kadının başını kestikten sonra surlardan aşağı atladı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis olayla ilgili dehşet bilgilere ulaştı. S.Ç'nin 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki A.H'yi öldürdü. Olay yerinden kaçan S.Ç daha sonra Fatih'e geldi. Burada da tartıştığı İ.U isimli kadının başını kesti.

SURLARDAN ATLADI

S.Ç ardından çıktığı surlardan aşağı atladı. Onlarca vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kameralarınca an be an kaydedildi.