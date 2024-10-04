Fatih'te dehşet. Kadının başını kesip surlardan aşağı attı sonra intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih'te dehşet. Kadının başını kesip surlardan aşağı attı sonra intihar etti

Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki S.Ç, İ.U isimli kadının başını kestikten sonra surlardan aşağı atladı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis olayla ilgili dehşet bilgilere ulaştı. S.Ç'nin 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki A.H'yi öldürdü. Olay yerinden kaçan S.Ç daha sonra Fatih'e geldi. Burada da tartıştığı İ.U isimli kadının başını kesti.

SURLARDAN ATLADI

S.Ç ardından çıktığı surlardan aşağı atladı. Onlarca vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kameralarınca an be an kaydedildi.

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