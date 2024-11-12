Fatih'te geri manevra yapan otomobil, motosikletle çarpıştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen kazada, sapağı kaçıran otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı esnada arkadan gelen motosikletle çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü Mücahit Baka yaralanırken, otomobil sürücüsü Yusuf Vardar kazanın ardından pişman olduğunu ifade etti. Kaza, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışında saat 22.00 sularında gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü Yusuf Vardar, sapağı kaçırdıktan sonra geri manevra yaparken, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mücahit Baka'nın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baka, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edilerek Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vardar ise, emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu.

Kaza sonrası Vardar, "60 yaşımın cehaletiyle bir hata yaptım, geri geri geldim. Sapağı kaçırınca 10 metre geri gideyim dedim. Arkada 4 motorlu dans ediyorlardı, böyle oldu işte" diyerek durumu değerlendirdi. Yaralı motosiklet sürücüsünün arkadaşı da o anları şu sözlerle anlattı: "Avrasya Tüneli'nden çıkmıştık, 3 arkadaştık. Araç geri geri geliyordu. Biz zor kurtardık, zaten en arkadaki arkadaş kurtaramadı."