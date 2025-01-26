Fatih’te Halil Özdemir’i öldürdükten sonra cesedini parkta yakan sanığa müebbet hapis cezası

Fatih'te 3 yıldır tanıştığı Halil Özdemir'i beyzbol sopası ile yaralayarak ölümüne neden olduktan sonra cesedini el arabasıyla götürdüğü parkta yakan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Fatih'te 12 Mayıs 2023'de Kazlıçeşme Mahallesi Uluslararası Barış Parkı içerisinde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak bulunan cesedin Halil Özdemir'e (40) ait olduğu tespit edildi. Olay yerine ait kamera görüntüleri incelendiğinde ise Özdemir'in en son Meryem El Haşimi (25) birlikte olduğu belirlendi.

Beyzbol sopası ile kafasına vurduğunu söyledi

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Meryem El Haşimi, Halil Özdemir ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştığını, kendisinden ödünç bisiklet farı istemesi üzerine evine geldiğini, kendi evinde Özdemir tarafından saldırıya uğrayacağını anlaması üzerine beyzbol sopası ile kafasına 1-2 kez vurduğunu, Özdemir'in kafasından kan gelmesi üzerine havlu ile o alanı sardığını ve uyanmasını beklediğini söylediği kaydedildi.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN EL ARABASIYLA TAŞIDIĞI CESEDİ PARKTA YAKTI

Haşimi'nin ayrıca, Özdemir'in uyanmaması üzerine ertesi gün 08.00 sıralarında evinin yakınında esnaf olan bisikletçiden el arabası aldığını, Özdemir'i torbaya koyduktan sonra 1 kilometre uzaklıktaki parka götürdüğünü, herhangi bir iz kalmaması için cesedi yakarak olay yerinden uzaklaştığını ve eve döndükten sonra da Özdemir'e ait bisikleti sattığını söylediği aktarıldı.

ÖLDÜRME NİYETİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Konuya ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen dava karara bağlandı. Mahkemede savunma yapan Meryem El Haşimi, Halil Özdemir'i kasten öldürmediğini ve öyle bir niyetinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Meryem El Haşimi'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.