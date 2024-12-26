Fatih'te Japon turistin zor gecesi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih'te Japon turistin zor gecesi!

İstanbul Fatih'te 2 şüpheli, kaldığı otele doğru giden Japon turisti bir süre takip edip ardından çantasını gasbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Japon turist Ryusi Komiya, kaldığı otele doğru yürürken Mustafa Teker ve Tuncay Delibaş isimli şüpheliler tarafından takip edildi. Bir süre sonra Komiya'nın önünü kesen şüpheliler çantasını almak istedi.

Japon turist, direnerek çantasını vermek istemeyince şüpheliler tekme tokatla saldırarak çantayı gasbetti. İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri kısa süre içerisinde yakaladı.

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Japon turist Ryusi Komiya'nın çantasında bir miktar para olduğu öğrenilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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'BU OLAYLAR SIK YAŞANIYOR'

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Okan İstikbal, "Yoğunlukla bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sıkılmış durumdayız ama elden de bir şey gelmiyor.

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Dün geceki olayda da bir turisti 2 arkadaş gasbediyor. Polisler şüphelileri yakalamış. Bu olaylar sık yaşanıyor.

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Temennimiz böyle bir şeyle bir daha karşılaşmamak. Biz de burada esnafız yıllardır. Sıkıntılar devam ediyor. 2 gün olmazsa 3'nücü gün oluyor" dedi.

Fatih'te Japon turistin zor gecesi!

Fatih'te Japon turistin zor gecesi!

Fatih'te Japon turistin zor gecesi!

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