Fatih'te kan donduran cinayetlerin detayları ortaya çıktı. Cinayetleri çizerek planlamış

İstanbul’un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki iki kadını vahşice öldüren 19 yaşındaki Semih Çelik'e ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre şüpheli, Eyüpsultan'da beraber yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması sonrası evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'in başını keserek öldüren şüpheli, ardından yeni kız arkadaşı İkbal Uzuner'le Fatih'te buluştu.

Beraber surların tepesine çıktığı Uzuner'in de başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, yaşanan olay sonrası intihar etti.

Şüpheli kişinin birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı tespit edildi. Ceset bir araya getirildi.

VAHŞETİ ÖNCEDEN ÇİZMİŞ

Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Maktul A.H'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüpheli kişinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğünü söyledi.

KATİLİN MESLEĞİ KASAPMIŞ

Öte yandan, evde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelinin odasından Uzuner'in parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi. Katilin ise mesleğinin kasap olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, öldürülen iki kadının da öğrenci olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.