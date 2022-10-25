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Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı

İstanbul Fatih’te sokak ortasında silahla vurulan 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Katil zanlısının öldürülen kadının eşi olduğu bilgisine ulaştı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:16
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Fatih'te karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı

Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün Fatih Sümbülefendi Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Emine C., kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kişi bir araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, ağır yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emine C.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerini gerçekleştirerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çevredeki kişiler, silahlı saldırganın öldürülen kadının eşi Levent C. olduğunu ifade etti. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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