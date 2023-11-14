Fatih’te kedileri toplayan kişinin işyerinden çok sayıda ölü kedi çıktı

Fatih'te yavru bir kediyi çantasına koyarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerindeki yoğurt kovalarının içinde çok sayıda ölü kedi bulundu.

KAYNAK: İHA
Fatih’te kedileri toplayan kişinin işyerinden çok sayıda ölü kedi çıktı

Olay 31 Ekim 2023’de Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı. Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı. Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığını tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikayetçi oldu.

ÖLÜ KEDİLER İŞ YERİNDEKİ YOĞURT KOVALARINDA BULUNDU

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Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli F.M.Ö (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, çelişkili beyanları, kamera görüntüleri incelendiğinde gece vakti kedileri poşet içerisine koyması ve ölü kedilerin iş yerindeki yoğurt kovalarında bulunması gerekçeleriyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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