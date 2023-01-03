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Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Fatih’te 14 yaşındaki kız çocuğuna kırtasiyede cinsel istismarda bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli A.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:21
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Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde 28 Aralık günü meydana gelen olayda, kırtasiye dükkanında bulunan 57 yaşındaki şüpheli A.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

"Kapıya kadar kendisini çıkarıp ’hadi git kızım, çık’ dedim"

Öte yandan, şüphelinin nöbetçi hakimlikteki ifadesi ortaya çıkmış, şüphelinin ifadesinde, "İş yerine geldi ismini bilmiyorum. Çalıştığım dükkana geldi. Kapıya kadar kendisini çıkarıp ’hadi git kızım, çık’ dedim. Zorlama yoktur. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenilmişti.

Yeniden gözaltına alındı

Verilen adli kontrol kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılıkça yapılan itiraz üzerine, bu kararın kaldırılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli A.S. daha sonra yakalanarak yeniden gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.S., çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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