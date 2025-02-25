Fatih'te korku dolu anlar: Yangından tişörtü sayesinde kurtuldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih'te korku dolu anlar: Yangından tişörtü sayesinde kurtuldu!

İstanbul'da 6 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Mahsur kalan kişi yüzünü tişörtle kapatarak pencereye çıkıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivene çıkarak şahsı kurtardı.

Yangın, İstanbul Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede daireyi saran alevler binayı etkisi altına aldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, nefes almakta zorlanınca tişörtünü yüzüne bastırarak pencereye çıktı bir süre burada yardım bekledi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

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Dairede mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.​​​​​​​

Dumandan etkilenen kişiye ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fatih'te korku dolu anlar: Yangından tişörtü sayesinde kurtuldu!

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