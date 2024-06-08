Fatih’te metruk bina kısmen çöktü

Olay, sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Bina çevresinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir felaketin önüne geçti. Belediye ekiplerinin daha önce güvenlik önlemleri aldığı söylenen yapıda, çatı ve birinci kat duvarlarında çökme meydana geldi.

Çöken parçaların sokağa saçılmasına rağmen, herhangi bir yaralanma olmadı. Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı ve sağlık ekipleri, olayda yaralanan olmadığını doğruladı. Yapılan incelemeler sonucunda, binanın yakınında park edilmiş olan 34 NY 1928 plakalı bir aracın arka camının, düşen enkaz parçaları nedeniyle kırıldığı belirlendi.