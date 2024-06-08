Fatih’te metruk bina kısmen çöktü

Kaynak: İHA
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Derviş Ali Mahallesi'nde yer alan ve tarihi değere sahip iki katlı bir bina, kısmi bir çökme yaşadı.

Olay, sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Bina çevresinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir felaketin önüne geçti. Belediye ekiplerinin daha önce güvenlik önlemleri aldığı söylenen yapıda, çatı ve birinci kat duvarlarında çökme meydana geldi.

Çöken parçaların sokağa saçılmasına rağmen, herhangi bir yaralanma olmadı. Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı ve sağlık ekipleri, olayda yaralanan olmadığını doğruladı. Yapılan incelemeler sonucunda, binanın yakınında park edilmiş olan 34 NY 1928 plakalı bir aracın arka camının, düşen enkaz parçaları nedeniyle kırıldığı belirlendi.

İlgili Haberler
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
4 hektarlık makilik alan yandı
4 hektarlık makilik alan yandı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Borsaya vergi gelmeli mi?
Borsaya vergi gelmeli mi?
Son Haberler
Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı Ekonomi
Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı
DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu Gündem
DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira Yaşam
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira
Zeytinlik alanda yangın Gündem
Zeytinlik alanda yangın
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı Gündem
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir Ekonomi
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir