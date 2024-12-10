Fatih'te metruk binada çökme oluştu 3 bina boşaltıldı

Olay, Fatih ilçesinin Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta meydana geldi.

Saat 23.00 sıralarında, iki katlı terkedilmiş bir binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise binanın içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemede, binada kimseye rastlanmadığı öğrenildi.

Binanın çökme riskine karşılık, çevredeki diğer yapılar da güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bitişiğindeki iki bina ile karşısındaki bir bina boşaltılarak güvenli bölgelere taşındı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar devam ediyor.