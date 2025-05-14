Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

İstanbul Fatih’te evi terk ettiği eşine sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre. İ.K, evi terk eden eşinin yaşadığı eve giderek tehditler savurdu. Sonra eşine ait olan aracı ateşe vererek kundakladı.

Olay, 10 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İrfan K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü. Eşinin ailesinin evinin önüne giden İrfan K., eşine tehditler savurduktan sonra N.K.'nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki aracı kundakladı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kundaklanan aracı kısa sürede söndürürken polis ekipleri ise şüpheli İrfan K.'yı yakalamak için harekete geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Fatih’te öfkeli koca dehşet saçtı

Son Haberler
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti
TFF'den açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti
Otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü: Yaralılar var
Otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü: Yaralılar var
Galatasaray ile Trabzonspor final oynuyor! 8 takım sonucu bekliyor
Galatasaray ile Trabzonspor final oynuyor! 8 takım sonucu bekliyor
DEM Parti'den Bakan Tunç'a tepki
DEM Parti'den Bakan Tunç'a tepki
İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda
İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda