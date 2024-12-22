Fatih’te ortalık savaş alanına döndü! 2 İETT otobüsü ve 3 otomobil karıştı: Dükkanlar bile sallandı

Kaza, Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 NL 5347 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü kontrolünü kaybederek, 34 NFS 40 plakalı araca çarptı ve bu araç sağ şeride fırladı.

Ardından, kaldırıma çıkarak 34 HO 2246 plakalı başka bir İETT otobüsüne ve iki otomobile daha çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

O sırada işyerlerinde çalışan vatandaşlar, kazanın şiddetiyle işyerlerinin sallandığını ve büyük korku yaşadıklarını belirtti.

AYDINLATMA DİREĞİ VE BETON BLOĞU ALTINA ALDI

İETT otobüsü, kazada yer altı çöp konteynerlerini, aydınlatma direğini ve beton bloğu da altına alıp ezdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Trafik, araçlar kaldırılana kadar kontrollü olarak sağlandı.

"SAĞ ŞERİDE FIRLATTI"

Kazaya karışan sürücülerden Doğan Yağan, "Işıklardan sonra orta şeritte hareket ediyordum, otobüs arkadan vurup sağ şeride fırlattı" dedi.

"KALDIRIMA ÇIKARAK VURDU"

Diğer bir sürücü Murat Göktepe ise, "Otobüs kaldırıma çıkarak aracıma vurdu, başım direksiyona çarptı, yanımda kız arkadaşım vardı" şeklinde konuştu.

"DÜKKAN BAYAĞI SALLANDI"

Kazada çalıştığı pastanenin sallandığını söyleyen Kadir Taşdemir, "Dükkan bayağı bir sallandı, çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde İETT otobüslerinin birbirine çarpıp, park halindeki araçları biçerek durduğu görülüyor.