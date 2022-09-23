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Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Fatih'te gece saatlerinde kavşaktan dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne, seyir halindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:26
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Fatih'te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarında saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Düzgün idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, Topkapı istikametinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kavşaktan Aksaray istikametine dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak orta refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Düzgün ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobilde inceleme yaptı. 

Polis ekipleri, yabancı plakalı tur otobüsünün şoföründen, bir vatandaşın tercümanlık yapmasıyla bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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