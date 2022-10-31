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Fatih'te parçalara ayrılmış ceset bulundu

İstanbul Fatih'te, bir apartmanda parçalara ayrılmış ceset bulundu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlatırken, kimliği belirlenemeyen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:50
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Fatih'te parçalara ayrılmış ceset bulundu

Fatih'te parçalara ayrılmış ceset bulundu
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Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmana geldi. Yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin otopsinin ardından kime ait olduğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

"CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ"
Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracını geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi.

 

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