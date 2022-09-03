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Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Fatih’te bir spor salonunda silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 06:32
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Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
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Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki spor salonunda bir kişi silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Söz konusu kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin üzerine olay yeri inceleme ekipleri spor salonu içinde ve çevresinde bir süre çalışma yaptı.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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