Fatih'te taksi bir anda yandı

Kaynak: DHA
Fatih'te taksi bir anda yandı

İstanbul Fatih'te bir taksi bir anda yandı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Fatih'te motor kısmında yangın çıkan bir taksi, alev alev yandı. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay bugün Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 TFV 87 plakalı taksinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Taksinin içindekiler araçtan inerken, aracın yolun orta şeridinde yanması sebebiyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taksinin yandığı anlar, caddeden geçen başka araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son Haberler
Ankara Valisi Vasip Şahin’i dolandırmak isteyenler hakkında karar!
Ankara Valisi Vasip Şahin’i dolandırmak isteyenler hakkında karar!
Potanın Perileri İsviçre'ye fark attı
Potanın Perileri İsviçre'ye fark attı
Dzeko'yu resmen duyurdular: Yeni takımından ilk paylaşım
Dzeko'yu resmen duyurdular: Yeni takımından ilk paylaşım
10 Milyonda 5 kişide görülen hastalığın tedavisi Türkiye'de yapıldı
10 Milyonda 5 kişide görülen hastalığın tedavisi Türkiye'de yapıldı
Fatih'te taksi bir anda yandı
Fatih'te taksi bir anda yandı