Fatih'te TIR köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı

Kaynak: DHA

Fatih'te seyir halindeki TIR köprüye çarptı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi.

istanbul-fatihte-tir-kopruye-carpti-y-784422-232046.jpg

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 Y 4107 plakalı TIR, caddede ilerlediği sırada dorsesinde bulunan konteyner köprüye çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-fatihte-tir-kopruye-carpti-y-784417-232046.jpg

Ekipler, konteyneri vinç ile TIR'ın dorsesine bıraktı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafiğe kapanan yol, yeniden açıldı. Polis, kazaya karışan TIR'ı farklı bir güzergaha yönlendirdi.

Son Haberler
Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Arsuz’da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Arsuz’da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Nişanlısını kafasından vurdu, kaçarken yakalandı
Nişanlısını kafasından vurdu, kaçarken yakalandı
Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi
Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi
Fatih'te TIR köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı
Fatih'te TIR köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı