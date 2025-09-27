Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı

Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir işletmede turist olduğu ileri sürülen bir kadına yönelik yapılan uygunsuz hareketlerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alınıp, işletmenin ruhsatı iptal edildi.

İşletmedeki görüntülerin yayılmasının ardından valilik harekete geçti. Görüntülerdeki kişinin H.Ç. olduğu ve cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi.

Daha önce Turizmin cenneti Muğla’da yaşanan olayın bir benzeri de, İstanbul Sultanahmet’te oldu. Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde bulunan işletmede turist olduğu iddia edilen kadına bir kişinin yaptığı uygunsuz hareketler sosyal medyada paylaşıldı.

İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

İnfial yaratan görüntülerin ardından valilik harekete geçti. İşletmenin ruhsatını iptal edip faaliyetini durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

