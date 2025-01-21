Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih’te bir otele silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 3 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Saldırının alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Fatih'te 19 Ocak Pazar günü saat 05.15'te sıralarında meydana gelen olayda otelin önüne motosikletle gelen iki şüpheli, binaya ateş ettikten sonra geldikleri kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırının güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde motosikleti kullanan şüphelinin durduktan sonra ateş açtığı, arkada oturan şüphelinin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Olayla ilgili Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27), ve Abdullah C. D. (18) gözaltına alındı. Saldırının alacak verece meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

Fatih’teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu! 3kişi gözaltına alındı

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