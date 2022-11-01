Fatih'teki parçalanmış ceset cinayetinde bir şüpheli gözaltında

İstanbul Fatih'te bir apartmanda bulunan parçalara ayrılmış cesedin 25 Ekim'den beri kayıp olan emekli İETT şoförü 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu belirlendi.

Celal Han'ın katil zanlısı olarak 78 yaşındaki Sitrak K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde "Kalp krizi geçirdi. Korktum parçaladım" dediği öğrenildi.

AİLESİ KAYIP MÜRACAATINDA BULUNMUŞTU

Sarıyer'de polise başvuran Celal Han'ın akrabaları 25 Ekim'de kayıp müracaatında bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp Celal Han'ın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih'e gittiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğu birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis, Han'ın bir daha bodrumdan hiç çıkmadığını tespit etti.

ŞÜPHELİ İÇİNDE KAYIP MÜRACATI YAPILDI

DHA'nın haberine göre polis yaptığı çalışmada Celal Han'ın son olarak 78 yaşındaki Sitrak K. ile buluştuğunu tespit etti. Sitrak K. polislere arkadaşıyla buluştuğunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken bu kez Sitrak K'nin yakınları 29 Ekim'de kayıp müraacatında bulundu.

PARÇALANMIŞ CESET BODRUMDA BULUNDU

Polis, Sitrak K'nin kaybolmasının ardından savcılıktan aldığı izinle Celal Han'ın son olarak girdiği bodrum katta arama yaptı. Yapılan aramada Celal Han'ın parçalara ayrılan cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranan Sitrak K. ise 31 Ekim'de Fatih'te sokakta dolaşırken gözaltına alındı. İddiaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen Sitrak K. arkadaşını parçalara ayırdığını itiraf etti.

KALP KRİZİ GEÇİRİNCE PANİĞE KAPILDIM İDDİASI

Şüphelinin, bodrum katta birlikteyken arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü bunun üzerine paniğe kapıldığını söylediği öne sürüldü. Sitrak K'nin "Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının nasıl yaptınız sorusunu cevaplayan şüpheli "O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur" dedi.