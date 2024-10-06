Fatih’teki vahşi cinayetin son görüntüleri ortaya çıktı

Fatih’te yaşanan cinayetteki katil Semih Çelik, vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner ile saat 13.58’de buluştuğu öğrenildi.

Birlikte surlara çıkarken kamera görüntüleri tespit edilirken sonrası yaşanan dehşet ise kan dondurmuştu.

İstanbul Fatih'te meydana gelen korkunç cinayetin şok edici detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre katil Semih Çelik ile kurban İkbal Uzuner'in buluştuğu anlardan başlayarak, dehşetin yaşandığı ana kadar geçen süreci saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, Semih Çelik'in 13.52 sıralarında bir çantayla olay yerine geldiği görülüyor. Kısa bir süre sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner, surlara doğru ilerliyor. Katil ve kurbanı, saat 13.58'de surlarda buluşuyor. Uzuner, Çelik'in yardımıyla surların üzerine çıkıyor.

Kurban, katiliyle iki saat boyunca yalnız kalıyor. Ardından Türkiye'ye dehşete düşüren cinayet gerçekleşiyor.