Fatih’teki vahşi cinayetin son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Fatih’teki vahşi cinayetin son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'ye dehşete düşüren vahşi cinayet ile ilgili detaylar öğrenilmeye devam ediliyor. Katilin korkunç cinayet öncesi son görüntüleri yayınlandı.

Fatih’te yaşanan cinayetteki katil Semih Çelik, vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner ile saat 13.58’de buluştuğu öğrenildi.

Birlikte surlara çıkarken kamera görüntüleri tespit edilirken sonrası yaşanan dehşet ise kan dondurmuştu.

cani3.jpg

İstanbul Fatih'te meydana gelen korkunç cinayetin şok edici detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre katil Semih Çelik ile kurban İkbal Uzuner'in buluştuğu anlardan başlayarak, dehşetin yaşandığı ana kadar geçen süreci saniye saniye görüntülendi.

cani2.jpg

Görüntülerde, Semih Çelik'in 13.52 sıralarında bir çantayla olay yerine geldiği görülüyor. Kısa bir süre sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner, surlara doğru ilerliyor. Katil ve kurbanı, saat 13.58'de surlarda buluşuyor. Uzuner, Çelik'in yardımıyla surların üzerine çıkıyor.

cani1.jpg

Kurban, katiliyle iki saat boyunca yalnız kalıyor. Ardından Türkiye'ye dehşete düşüren cinayet gerçekleşiyor.

cani4.jpg

Son Haberler
Beşiktaş Ciro İmmobile'yle öne geçti. Gaziantep'ten gol sesi geldi
Beşiktaş Ciro İmmobile'yle öne geçti. Gaziantep'ten gol sesi geldi
Bursa'da otobüs çarpan kadının telefonu çaldılar!
Bursa'da otobüs çarpan kadının telefonu çaldılar!
Galatasaray yeni süperstarı ile öne geçti
Galatasaray yeni süperstarı ile öne geçti
Fatih’teki vahşi cinayetin son görüntüleri ortaya çıktı
Fatih’teki vahşi cinayetin son görüntüleri ortaya çıktı
Tarkan isyan etti: Başıboş psikopatları toplayın, erkekliğimden utanır oldum
Tarkan isyan etti: Başıboş psikopatları toplayın, erkekliğimden utanır oldum