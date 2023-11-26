Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Fatıma da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?