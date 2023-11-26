Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Fatıma da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?

Fatıma adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Fatıma isminin anlamını araştırıyor. Peki, Fatıma ne demek? Fatıma isminin anlamı nedir?

FATIMA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Fatıma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.

- Sütten kesilmiş.

- Güzel, iyi niyetli.

FATIMA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Fatıma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fatıma adını koymak caizdir.

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