Fatma Girik'e ölüm yıl dönümünde büyük vefasızlık

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Fatma Girik'e ölüm yıl dönümünde büyük vefasızlık

Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik, ölümünün üçüncü yılında Bodrum Torba'daki mezarı başında anıldı.Ünlü sanatçının ölüm yıl dönümüne çok az insan katıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından Fatma Girik için organize edilen anma törenine Başkan Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Torba Geliştirme Derneği Mehmet Cengiz Gezer, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Yaşamının önemli bir bölümünü Bodrum’da geçiren Girik’i anma programında konuşan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, “Bugün, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Fatma Girik’i anmak için bir araya geldik. Beyaz perdenin en önemli kadın sanatçıları arasında yer alan ve Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olan Fatma Girik’in sanatı ve hatırası geleceğe ilham olmaya devam edecek. Fatma Girik’i sevgi ve özlemle anıyor; yakınları ve sevenlere tekrar baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

Tören, duaların ardından sanatçının mezarı başına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Ölüm yıl dönümünde Fatma Girik'e büyük vefasızlık

Son Haberler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi