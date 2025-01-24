Fatma Girik'e ölüm yıl dönümünde büyük vefasızlık

Bodrum Belediyesi tarafından Fatma Girik için organize edilen anma törenine Başkan Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Torba Geliştirme Derneği Mehmet Cengiz Gezer, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Yaşamının önemli bir bölümünü Bodrum’da geçiren Girik’i anma programında konuşan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, “Bugün, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Fatma Girik’i anmak için bir araya geldik. Beyaz perdenin en önemli kadın sanatçıları arasında yer alan ve Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olan Fatma Girik’in sanatı ve hatırası geleceğe ilham olmaya devam edecek. Fatma Girik’i sevgi ve özlemle anıyor; yakınları ve sevenlere tekrar baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

Tören, duaların ardından sanatçının mezarı başına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.