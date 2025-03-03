Fatma Turgut’tan, kendi şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerine sürpriz

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, İstanbul’daki Beşiktaş İskelesi’nde “Değmesin Ellerimiz” şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerine gülümseten bir sürpriz yaptı.

Turgut’un kendi şarkısını söyleyen müzisyenleri gördüğünde “Doğru mu duyuyorum ben?” Diyerek yaşadığı heyecan ve sevinç kameraya yansıdı.

Sokak müzisyenlerine sürpriz yaparak onlara eşlik eden ünlü şarkıcı Turgut o anları sosyal medya hesabından “Büyükada dönüşü, deniz taksiden indim ve bir baktım ki “Değmesin Ellerimiz” çalıyor. Dedim ki Duygu’ya “doğru mu duyuyorum ben?!?” sonrasında olan bu. Çok mutluyum, gözlerim doluyor yazarken. Konserimde ağırlamak istiyorum onları. Müzik yapmaktan ASLA vazgeçmeyin” notuyla paylaştı.