Olay, 4 Kasım’da Siirt-Kurtalan kara yolu, Siirt Adliyesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Uyanık’a polis aracı çarptı. Uyanık ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uyanık, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma Uyanık’ın oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada kendisine polis aracının çarpması ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

Tedavi altındaki Fatma Uyanık, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uyanık’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.