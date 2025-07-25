Fatsa Devlet Hastanesi’nde gaz sızıntısı paniği

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Olay dün saat 16.00 civarında hastanenin patoloji bölümünde meydana geldi. Tıbbi laboratuvarlarda koruyucu madde olarak kullanılan formaldehit gazının sızmasıyla birlikte bölümde görevli temizlik personelleri fenalaştı. Gaz maskesi kullanılması gereken alanda yalnızca cerrahi maske ile temizlik yaptıkları belirtilen personellerin, solunum yolu rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Sızıntı ilk olarak stajyer bir öğrenci tarafından fark edildi. Durumun hastane yönetimine iletilmesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildi. Etkilenen personeller hastanede tedavi altına alınırken, biri ilk etapta evine gönderilen çalışan daha sonra yeniden hastaneye çağrılarak tedaviye alındı.

Emniyet güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, gazdan etkilenen personellerin ifadeleri alındı. Patoloji bölümünde ise geçici kapatma kararı uygulanırken, teknik ekipler sızıntının kaynağına yönelik çalışmalara başladı.

Yetkililer, olayın sağlık çalışanlarının güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekerek, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.