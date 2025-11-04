YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Aybastı - Fatsa Karayolu üzerinde, Çatalpınar ilçesi sınırlarında bulunan Fatsa girişi petrol istasyonu mevkiinde bir araç yolda takla attı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.