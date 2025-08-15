Fatsa İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vatandaşlara öneriler

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ



Fatsa İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Biçim, KKKA’dan korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:



Yeşil alanlarda pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Bahçe ve tarla çalışmalarında uzun kollu, açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Hayvanlar düzenli olarak kene açısından kontrol edilmeli.

Veteriner hekim önerisiyle dış parazit aşıları ihmal edilmemeli.

Doğa gezileri sonrası vücut, özellikle koltuk altı, ense ve kasık bölgeleri kontrol edilmeli.

Kene görüldüğünde elle ezilmemeli, cımbızla çıkarılarak en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Veteriner Hekim Ebru Biçim, “Keneler fark edilmezse KKKA gibi ciddi hastalıklar bulaştırabilir. Erken fark ve doğru müdahale hayat kurtarır” uyarısında bulundu.