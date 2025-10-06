Fatsa İlçe Belediyesi’nden Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel anlamlı proje

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, öğrencilere hayvan sevgisi ve hayvanlarla doğru iletişim konularında farkındalık kazandırıldı.

Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu’nda yapılan etkinlikte konuşan Fatsa İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, geçmiş yıllarda çocuklara sunumlarla bilgi verdiklerini, bu yıl ise ilk kez farklı bir uygulamaya imza attıklarını belirtti. Biçim, “Bu kez belediyemize ait, köyden sahiplenilmiş maskot köpeğimiz Oreo ile okulları ziyaret ettik. Oreo sayesinde çocukların ilgisi arttı, hayvanlardan korkan öğrenciler korkularını yendi ve hayvan sevgisini yakından deneyimleme fırsatı buldu” dedi.

22 OKUL 4500 ÖĞRENCİ

Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenen 22 okulda yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Biçim, aldıkları geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu vurguladı. Biçim, “Biz mutluyuz, Oreo mutlu, çocuklar çok mutlu. Projenin güzel bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. İlerleyen dönemde daha da büyüyerek tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklara küçük yaşta hangi sevgiyi aşılırsak, geleceğin yetişkinleri de o değerlerle büyüyecektir” diye konuştu.