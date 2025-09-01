Fatsa, yüzlerce motosiklet tutkununa ev sahipliği yaptı

ORDU /ALİ YAZAN

Fatsa Motosiklet Kulübü’nün Fatsa İlçe Belediyesi işbirliği ile düzenlediği festivalde Türkiye’nin farklı bölgelerinden, yaklaşık 50 şehirden 1000’in üzerinde motosikletli kente gelerek renkli görüntüler oluşturdu. Katılımcılar hem şehrin kültürel atmosferini deneyimleme fırsatı buldu hem de motosiklet sevgisi etrafında bir araya geldi. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler, Fatsa halkının da yoğun ilgisiyle karşılandı. Organizasyona katılan motosiklet kulüpleri ve misafirler, hem coşkulu anlar yaşadı hem de şehrin tanıtımına katkı sundu.

Festivalin birinci günü tüm motosikletçilerle şehir turu ile başladı ve sonrasında Uzunkum Plajında etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler içerisinde kano yarışmaları, Colorfest, çekiliş ve DJ performans festivale renk kattı.

“FATSA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADIK”

Fatsa Motosiklet Kulübü Başkanı Sefa Eyi Fatsa tarihinde bu yıl bir ilke imza attıklarını belirterek, “Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’ın destekleriyle bu yıl ilçemizde ilk kez motosiklet festivali düzenledik. Türkiye genelinden yaklaşık 1000’in üzerinde motosikletçi festivalimize katılım sağladı. İki gün süren festivalimizde misafirlerimiz doyasıya eğlendiler. Güzel coşku dolu heyecan dolu bir etkinlik oldu. Misafirlerimiz alanı çok beğendi. Motosiklet festivalleri genelde yaylalarda olur bu anlamda Uzunkum plajımız bu festival için çok uygun oldu. İnşallah bu alanda bir dahaki sene daha güzel bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festivalde benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum gece gündüz demeden yaklaşık iki hafta boyunca birlikte çalıştık herkesin emeğine sağlık. Yaptığımız kano yarışmaları ile denizimizi de kullanmış olduk.” dedi.

Festivalde konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çınar Festivali etkinliklerinin motosiklet festivaliyle final yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin farklı illerinden gelerek bizleri onurlandıran tüm motosiklet tutkunlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizin tanıtımı açısından son derece değerli ve anlamlı bir festival oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah seneye daha da güzeliyle yeniden bir araya gelmek nasip olur.” diye konuştu.



Festivale katılan Fatsa Kaymakamı Avni Kula’ da hayatında ilk defa bir motosiklete bindiğini ifade ederek, “Bence de çok güzel bir festival oldu. Şehrimize gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk.” şeklinde konuştu.