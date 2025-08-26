Fatsa Ziraat Odası’ndan sert tepki: Kokarca bahane, fiyat baskısı gerçek!

ORDU / HAKAN YILDIZ

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, son günlerde fındık üreticilerini hedef alan “kahverengi kokarca” odaklı olumsuz yönlendirmelere ve fiyat baskılarına karşı sert bir açıklama yaptı. Gürsu, bölgede zararlıya karşı planlı ve etkin bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, “Şu an itibariyle fındık alımını engelleyecek düzeyde yaygın ve ciddi bir zarar tespit edilmemiştir. Bu durumun abartılarak üreticinin emeğini değersizleştirmeye çalışılması kabul edilemez.” dedi.

FINDIĞIN DEĞERİ SADECE SAĞLAM TANESİNDE DEĞİL

Gürsu, fındığın ekonomik değerinin çok yönlü olduğunu hatırlattı:

- Çürük fındık yağa dönüştürülüyor

- Kabukları biyoyakıt ve aktif karbon üretiminde kullanılıyor

- Yan ürünleri farklı sanayi alanlarına kazandırılıyor

“Bu gerçekleri en iyi bilenler, fındığı satın alanlardır,” diyen Gürsu, zararlı bahanesiyle fiyat düşürme çabalarının üreticinin alın terine gölge düşürdüğünü ifade etti.

ÜRETİCİYE ÇAĞRI: EMANETE BIRAKMAYIN, DEĞERİNİ BİLİN

Fatsa Ziraat Odası, tüm üreticilere çağrıda bulundu:

“Fındığınızın değerini bilin. İlk fırsatta satmayın, emanete bırakmayın. Fiyatı belirleyecek olan, üreticilerimizdir.”