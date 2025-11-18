YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Fatsa’da tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Kılıçlı Mahalle Muhtarı Mesut Köroğlu’na ait kivi bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

Hasada; Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan katıldı. Bahçede incelemelerde bulunan protokol üyeleri, üretim süreçleri ve verimlilik hakkında bilgi aldı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar kivi hasadı ile ilgili yaptığı açıklamada, Fatsa’da tarımsal üretimi artırmak ve üreticilere destek olmak için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Tarımsal kalkınmayı güçlendirmek, çiftçilerimizin emeğine değer katmak için her zaman sahadayız. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kivi üretiminin ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Kibar, tüm çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.