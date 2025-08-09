Fatsa’da mor oduncu arısı görüldü

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, iri görünümü ve koyu mor kanatlarıyla dikkat çeken bu arıların, ilk bakışta korkutucu gelse de insanlara zarar vermediğini ve ekosistem açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Biçim, “Mor oduncu arısı, çiçeklerin tozlaşmasında görev alarak tarımsal üretime katkı sağlar. İnsanlara karşı saldırgan olmayan, sakin bir türdür. Ağaç gövdelerinde yuva yapar ancak ağaçlara zarar vermez, zehirli değildir” dedi.

Vatandaşlara bu arılara zarar vermemeleri çağrısında bulunan Biçim, “Onlar da bu doğanın bir parçasıdır. Belediye olarak bu tür canlılara karşı bilinçli ve duyarlı olunmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.